Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto in diretta su Lady Radio, ha parlato della sconfitta viola in casa del Sassuolo, dicendo: “Italiano gioca sulle ali. Ne ha cinque all'interno del suo organico, ma Gonzalez è fuori, Kouame è fuori e Sottil idem. Gliene restano solo due: Ikone e Brekalo. Dire che il croato è il peggiore...lo dicono i dati. Apporto realizzativo di Ikone? Zero. E allora perché il tecnico non ha cambiato in occasione dell'ultima trasferta?”.

“Ikone e Brekalo non ti danno niente”

E poi: “Quella situazione di Reggio Emilia ti dava lo spunto e la possibilità di farlo. Ikone e Brekalo non ti danno niente e il primo tempo lo si è visto bene”.

“Nzola gioca nascondendosi”

E poi c'è un altro caso: “Inoltre c'è Nzola che gioca nascondendosi, con la paura addosso di sbagliare. Sull'iniziativa di Parisi si è messo dietro a due avversari. Quasi si rifiuta di fare gol”.