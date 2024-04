Una sfida tra panchine traballanti: Juve e Fiorentina da lotta salvezza nel 2024. I destini incrociati di Italiano e Allegri

Sarà sfida tra panchine dal futuro incerto, non perché ci sia nell'aria un esonero ma il cambiamento a fine stagione sì. La Fiorentina saluterà Italiano, un po' più incerte invece le intenzioni della Juve con Allegri: i due sono accomunati anche da un rendimento che nel 2024 li porrebbe in zona lotta-salvezza in Serie A. Nove punti in nove gare per la squadra viola, appena sette per i bianconeri.

E Tuttosport parla anche degli incroci del futuro, perché Italiano piaceva alla Juve ma sembra destinato al Napoli mentre Palladino, che nella Juve ci è cresciuto, è entrato nelle mire della dirigenza viola.