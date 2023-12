La Fiorentina, domani sera, scoprirà la sua avversaria in Coppa Italia: sarà la vincente di Inter-Bologna. Intanto, stasera, la prima big abbandona la competizione già agli ottavi di finale.

Napoli-Frosinone termina 0-4, un risultato pazzesco. Prova estremamente convincente dei ragazzi di Di Francesco, che nel primo tempo reggono i timidi attacchi azzurri e tirano un sospiro di sollievo al gol annullato dell'ex viola Simeone. Nella ripresa, gli ospiti alzano il baricentro e prendono coraggio, sbloccando la gara con colpo di testa di Barrenechea. Poco dopo, il raddoppio di Caso che supera facilmente Gollini in ripartenza. Sul finale, chiudono il rigore di Cheddira e la ciliegina di Harroui.

Per il Frosinone, in campo gli ex Fiorentina Cerofolini e Lirola.

Per il terzo anno di fila, il Napoli abbandona la Coppa Italia agli ottavi di finale, per mano di Fiorentina, Cremonese e Frosinone.