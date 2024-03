L'ex medico della Nazionale italiana, il professor Enrico Castellacci, ha parlato a Radio Bruno delle condizioni mediche di Joe Barone dopo il comunicato della Fiorentina (LEGGI QUI):

“Il comunicato è molto chiaro, non su il motivo dell'arresto cardiaco, ma su ciò che viene fatto dopo. Abbraccio anche se solo virtualmente il direttore, che sta passando un momento tragico come tutta la Fiorentina. Probabilmente Barone è cardiopatico, ha avuto in passato problemi o interventi che hanno portato a questo arresto. Il fatto che sia sotto supporto meccanico ci fa capire che la situazione è critica e mi sembra che i medici del San Raffaele non vogliano sbilanciarsi come è giusto che sia in questi casi. La medicina interviene sempre se ha le possibilità di farlo, se non può farlo fa in modo di tenere le condizioni stabili. Lui ha avuto una crisi grossa dalla quale son riusciti a riprenderlo. Adesso bisogna capire come reagisce alle cure a cui è sottoposto. Dipende da quanto il corpo può supportare la strumentazione le macchine”.