In sala stampa a Genk, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato anche di Ikoné, ancora assente e di Maxime Lopez:

"Ikoné come sta? Da ieri è rientrato in gruppo, oggi ha fatto qualcosina, sembra che il problema sia risolto e dalla prossima settimana sarà in gruppo, sperando di non avere più ricadute. Per quanto mi riguarda ho grande stima per lui, sapete quanto è importante per caratteristiche, per qualità, ha un uno contro uno importante, non vedo l'ora che sia al massimo e rientri nelle rotazioni".

Lopez pronto? Maxime sta bene, è in condizione perché nel Sassuolo stava giocando, peccato per la squalifica che però gli ha dato modo di allenarsi e conoscere compagni e allenatore. E' un giocatore che ha grande qualità e dinamismo, è molto simile a Arthur per cui abbiamo due interpreti con caratteristiche che abbiamo ricercato. Ha dimestichezza e qualità nel gestire la palla, da domani sarà a disposizione, vedremo se dall'inizio o in corsa. Per la grande personalità che ha può dare tantissimo, sia dall'inizio che in corsa.

Barak? Toni è rientrato da poco, ha avuto un bel problema che l'ha tenuto lontano anche dagli allenamenti. Sta iniziando a intensificare e a stare molto meglio, abbiamo avuto la possibilità di buttarlo dentro con l'Atalanta. E' un ragazzo recuperato, alzerà il minutaggio, conoscete tutti le qualità che ha. Siamo contenti di averlo ritrovato".