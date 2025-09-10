Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “Avere un patrimonio tecnico ed economico, formato da calciatori arrivati a titolo definitivo, è molto importante e anche Pradè l'ha ribadito. La scorsa stagione ha valorizzato alcuni calciatori, pensiamo a Gosens che a 30 anni riceve una maxi offerta dall'Atalanta. Quella della Fiorentina è una scelta importante, un bel mix d'investimenti tra giocatori esperti e altri giovani e italiani. E' stato un mercato vario, in cui l'unico dubbio che mi porto è quello del centrocampo: numericamente siamo a posto, qualitativamente non lo so ma c'è tempo per scoprirlo".

“Contro il Napoli più Piccoli di Dzeko”

Poi ha aggiunto: “Dzeko ha un passato fantastico, anche recente visto il rendimento della scorsa stagione, e un presente comunque da scoprire. Io non credo che la formazione venga fatta in base alle prestazioni in Nazionale, quindi anche se il bosniaco è andato benissimo penso che Pioli prediliga Piccoli con cui peraltro ha lavorato tutta la settimana. Poi ovviamente Kean non si discute. Il vero ragionamento, tuttavia, secondo me riguarda il centrocampo: il Napoli ha dei giocatori notevoli in quel reparto, vedremo quale sarà la controproposta della Fiorentina”.