La probabile formazione del Venezia: in campo due ex viola, un titolare out in difesa

Se Firenze piange, Venezia di certo non ride. La formazione allenata da Giovanni Stroppa, infatti, è ancora a quota 0 punti in classifica insieme proprio ai viola e al Genoa. Serve dunque una scossa, a partire da una sfida che - ad oggi - mette in palio punti salvezza.

Le scelte di Stroppa

In vista della partita contro la Fiorentina, Stroppa presenterà delle novità rispetto all'undici visto dal primo minuto contro il Frosinone: alcune per scelta e altre per necessità. In difesa mancherà Bella-Kotchap, alle prese con un risentimento muscolare che lo terrà fuori fino alla sosta per le Nazionali: al suo posto l'ex viola Moreno, in un terzetto posto davanti a Stankovic e completato da Halhal e Schingtienne. Altro ex della partita in mezzo al campo, visto che Sohm è in pole per una maglia da titolare insieme a Busio e Perez in una linea a 5 completata sugli esterni da Hainaut e Haps. In avanti Yeboah e Adams, con Rrahmani pronto ad entrare a gara in corso.

La formazione dei lagunari

3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.