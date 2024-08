Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, Gudmundsson più Berardi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola very Gud”. Sottotitolo: “Che colpo c'è Gudmundsson: prestito con obbligo a 25 milioni”.

Pagina 8

Sul mercato: “La Viola va forte su Gudmundsson”. Sottotitolo: “Prestito con obbligo di riscatto: affare da 25 milioni E la Fiorentina ora conta anche di arrivare a Berardi”. Di spalla: “Mou insiste ma Amrabat vuole la Premier”.

Pagina 9

Ancora mercato: “Tessmann, yes per lui Firenze è dietro l’angolo”. Sottotitolo: "Ieri pomeriggio la svolta decisiva: superato l’ostacolo commissioni Fumata bianca forse in giornata". In taglio basso infine: “Da Musso a Turati e all’ipotesi De Gea: ora un altro insieme a Terracciano”.