La grande accelerata della Fiorentina verso Gudmundsson. Ma c'è un aspetto extracalcistico comunque da valutare

La giornata di ieri è stata importante anche sul fronte di Albert Gudmundsson. La Fiorentina è tornata a trattare con forza con il Genoa l'acquisto dell'attaccante islandese. Chiaro il fatto che il suo eventuale arrivo va di pari passo con la cessione di Nicolas Gonzalez.

25 milioni

Prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, si viaggia su questa strada, un'operazione complessiva da 25 milioni circa.

E un processo sullo sfondo

Sullo sfondo resta anche il processo giudiziario che lo riguarda. In Islanda è stato assolto in primo grado ma la presunta vittima ha presentato ricorso e bisognerà aspettare l’appello di dicembre. Non sembra esserci grande preoccupazione in merito, viene sottolineato stamani da La Nazione, ma c'è comunque anche questo aspetto da valutare.