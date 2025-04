Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Cher Ndour, che è intervenuto durante Domande di classe, un format che vede alcune classi delle elementari intervistare i giocatori viola. “Essere un calciatore è una cosa bellissima - ha detto l'azzurro - che regala tanta emozione, oltre a tanta pressione. Ma è la cosa che mi piace fare ed è bellissimo. Se ho mai sbagliato un gol a porta vuota? Purtroppo sì, ma bisogna rialzare la testa e andare avanti. A tutti capita di sbagliare. I social? Non ci trascorro tanto tempo, non sono un amante dei social”.

E ancora: "Quando scendo in campo provo grande emozione, perché è quello che ho sempre voluto fare. Ho capito che potevo diventare un professionista quando a 16 anni ho lasciato casa, la scuola, gli amici per inseguire il mio sogno. I miei genitori sono sempre stati con me, ma lasciare le abitudini è difficile. Essere alla Fiorentina è molto bello. Vivere lo spogliatoio con grandi persone e grandi calciatori è una cosa molto bella e che mi rende molto orgoglioso. I soldi che guadagno? Li regalo tutti ai miei genitori".