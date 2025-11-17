Abodi: "Lo Stato farà investimenti su tutti i progetti. Tre stadi già ci sono gli altri due..."

Il Ministro dello sport Andrea Abodi è intervenuto durante la trasmissione Radio anch'io Sport su Rai Radio1. Abodi si è soffermato sulla scottante sconfitta della Nazionale italiana contro la Norvegia, ma anche sulla situazione degli impianti sportivi nel nostro paese.

Gli investimenti statali

"Un miliardo e seicento milioni è stato investito in questi tre anni per le infrastrutture sociali e di base - ha detto il Ministro - vogliamo che lo sport sia per tutti, come da Costituzione. Siamo a un punto di svolta: è stata chiusa la stagione del prendere atto che gli stadi italiani non siano all'altezza di quelli internazionali. Il progetto che il governo ha messo in piedi riguarda 12 stadi, che stanno concorrendo per Euro 2032, c'è un commissario straordinario come Massimo Sessa. C'è un portafoglio finanziario configurato col ministro Giorgetti per il fondo equity".

Euro32

Abodi continua soffermandosi sulla situazione in vista degli Europei che si disputeranno anche in Italia: "Rischio di perdere Euro 2032? No, è un rischio che non si corre, non capisco neanche questo allarme, non rappresenta la realtà. Saremo pronti a settembre 2026. Tre stadi ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati. Stiamo mettendo in campo un'operazione di sistema, ognuno sarà messo nella condizione di superare le pastoie della burocrazia e di avere supporti finanziati non a fondo perduto ma con investimenti che lo Stato farà in tutti progetti stadio".

