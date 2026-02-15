Il rigore per la Fiorentina è netto, i due richiesti dal Como no. Marchetti deciso (e aiutato). Parisi meritava il giallo per la sceneggiata

E' stata una partita sicuramente non facile da arbitrare e gestire per l'arbitro Marchetti quella tra Como e Fiorentina.

Gli episodi

Succede però tutto nel secondo tempo. Si parte dal rigore per i viola, con Perrone che scalcia vistosamente Mandragora che va giù: il rigore è netto. Non ci sono i due richiesti dal Como: prima Harrison si allaccia con Rodriguez. E' però il comasco a cercare il contatto. C'è poi il mani di Mandragora, che arriva però da una marcatura su Ramon: impunibile.

I cartellini

Quando la partita si accende il direttore di gara fa un po' fatica a tenerla. Bene i cartellini, compreso il doppio giallo a un nervosissimo Morata. Manca un giallo a Parisi per la sceneggiata fatta sul contatto con Addai. Alla fine decide per 5' di recupero, ma nella ripresa (grazie anche alla furbizia della Fiorentina) si è giocato veramente poco. Per i viola, bene così.