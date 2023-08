Amrabat primo obiettivo? Non sembrerebbe proprio. Il Manchester United sonda il terreno col Tottenham per un centrocampista

La trattativa tra Fiorentina e Manchester United per Sofyan Amrabat non è mai arrivata ad una svolta e il giocatore al momento è bloccato a Firenze in un enigmatico e penalizzante limbo, che danneggia tutte le parti in causa.

La società inglese non ha ancora effettuato un affondo decisivo per strappare giocatore marocchino classe ‘96, con la Fiorentina che si ritrova un’ingombrante grana da gestire. Pare proprio che nonostante la ferma volontà del giocatore gigliato di abbracciare la maglia dello United, le intenzioni della dirigenza britannica siano molto diverse. In queste ora arrivano poi notizie ulteriori sul mercato dei Red Devils, secondo quanto riporta il giornalista Jacque Talbot.

Il Manchester United avrebbe effettuato un primo sondaggio con il Tottenham per il centrocampista danese Højbjerg, ex Bayern Monaco e titolare della nazionale scandinava. La richiesta del Tottenham? 35 milioni di euro e disponibilità di cedere il giocatore solo a titolo definitivo.