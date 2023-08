Amrabat e il suo entourage frustrati per il comportamento del Manchester United

Sono mesi ormai che si parla di un possibile passaggio di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina al Manchester United. Ma il club viola ancora non ha ricevuto niente di ufficiale da parte dei Red Devils.

E il tabloid inglese The Telegraph, sottolinea stamani come il centrocampista e il suo entourage, che hanno spinto molto verso questa soluzione, siano ora “frustrati” per quanto sta accadendo e potrebbero cominciare a guardare con interesse anche ad altre proposte.

Nel corso di questa estate Amrabat è stato accostato ad altri club come Liverpool, Atletico Madrid e Napoli.