L’agente FIFA Filippo Gasbarri ha espresso in esclusiva a Fiorentinanews.com le sue impressioni su due acquisti della Fiorentina in questa sessione di calciomercato, ovvero il giovane centrocampista Amir Richardson arrivato dal Reims e l’attaccante Moise Kean arrivato in viola direttamente dalla Juventus.

Gasbarri, si dice che Amir Richardson sia un centrocampista tra i più promettenti. Secondo lei può imporsi con la Fiorentina?

“Richardson deve prima di tutto abituarsi al calcio italiano. Non so se per il tecnico in questo momento sia già un titolare, ma sicuramente lo può diventare. A mio parere lui ha grandi margini di miglioramento ed è un giocatore di prospettiva”. .

Parliamo di Kean: secondo lei può essere lui l'attaccante da doppia cifra di cui ha bisogno la Fiorentina per una stagione con così tante partite?

“A mio avviso Kean alla Fiorentina deve riscattarsi dopo delle stagioni non giocate al massimo. Ma per me l’ex Juventus non è un attaccante da doppia cifra, in attacco ai viola servirebbe altro”.