Un rigore di Da Cunha regala i primi tre punti del 2026 a Fabregas: il Como vince e conferma il sesto posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la seconda partita della 18° giornata di Serie A: allo stadio Sinigaglia il Como di Cesc Fabregas ospitava l'Udinese di Runjiaic con l'obiettivo di vincere e restare attaccati al treno europeo.

Il Como trova i tre punti grazie ad un rigore nel primo tempo

Nonostante una gara equilibrata, con entrambe le squadre piu volte vicine al gol, il risultato viene deciso nella prima frazione di gara: al novantesimo è il Como a vincere per 1-0. Decisivo un rigore al 18' messo a segno da Da Cunha. Continua il momento sfortunato dell'ex Fiorentina Nicolo Zaniolo che anche quest'oggi si è visto annullare l'ennesimo gol.

Come cambia la classifica

Con i tre punti di questo pomeriggio i Lariani si confermano una delle grandi sorprese di questo campionato, confermandosi in zona Europa League. Dopo 17 partite giocate il Como è sesto in classifica a quota 30 punti, rubando di fatto la scena alla Fiorentina di Rocco Commisso

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 30, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.