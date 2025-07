Zazzaroni commenta la situazione in casa Lazio: "È l'estate biancoceleste della pazienza. Fiorentina & Co. possono approfittarne"

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato nell'edizione online del Corriere dello Sport la situazione legata alla Lazio e al calciomercato bloccato dei biancocelesti. Queste le sue parole, che fanno riferimento anche alla Fiorentina:

"È un’estate fredda e senza sogni, quella del laziale. (…) È l’estate della pazienza, dell’attesa che qualche altro miracolo lotitiano si compia. È una quasi estate. Quattro giorni fa è iniziata per molti, ma non per tutti, la transumanza del mercato. La Lazio, che ha in Lotito il deus ex machina, la cui missione è far credere che potrebbe essere presidente del consiglio, della Repubblica e della UE ma troverebbe ugualmente il tempo per occuparsi di Ita Airways; e il Napoli, la cui combinazione Aurelio-Antonio farà probabilmente la differenza. Infine il Bologna, la Fiorentina, l’Atalanta (e il Como?) che dagli evidenti imbarazzi e disagi della concorrenza nobile potrebbero trarre enormi vantaggi".