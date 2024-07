La Conference League è pronta a iniziare domani il suo quarto capitolo: ecco tutte le squadre al via. La Fiorentina...

Domani prenderà il via la quarta edizione della Conference League, con la Fiorentina nuovamente rappresentante italiana nel torneo dopo le due finali perse consecutivamente. In campo le squadre per il secondo turno di qualificazione, con la squadra viola e altri club più blasonati (tra cui il Chelsea), che aspetteranno le vincenti per il terzo e ultimo turno di qualificazione.

La pagina di statistiche Football Meets Data ha calcolato la probabilità delle squadre di giungere alla fase a gironi. Fiorentina all'88%, seconda solo al Chelsea (89%). Queste tutte le squadre al via con le rispettive probabilità: