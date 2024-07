La riduzione della capienza del Franchi si fa sentire anche sui prezzi, ma qualcosa cambia negli abbonamenti: il confronto con lo scorso anno

Da poco annunciata la nuova campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2024-25. Alcune novità per quanto riguarda la vendita dei tagliandi, tra cui la principale vede il ritorno alle normali categorie “intero”, “ridotto” e “under 24”, senza più categorie EASY o PRO. Queste andranno a condizionare il periodo di prelazione durante il quale gli abbonati dello scorso anno potranno confermare il proprio abbonamento.

Gli ex abbonati pro avranno accesso alla prelazione già giovedì 11 luglio, mentre per gli abbonati easy ci sarà da aspettare fino a mercoledì 17. Diversi i settori chiusi per i lavori di restyling, con le chiusure che hanno fatto lievitare i prezzi dei biglietti. Questo un confronto con la scorsa stagione (prezzi senza l'IVA al 3,5% da aggiungere, in entrambi i casi) su alcuni settori nella sola categoria INTERO.

A sinistra lo scorso anno, con le due categorie EASY (sinistra) e PRO (destra), mentre a destra i prezzi di quest'anno nei settori corrispondenti. Si conferma l'aumento dei prezzi che c'era già stato lo scorso anno, con l'aumento minimo che era stato del 25%.

Cambia una modalità importante: gli abbonamenti quest'anno saranno cedibili ad altra persona in possesso di InViola Gold o Premium per un massimo di 5 partite ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Lo scorso anno questo era possibile solo per gli abbonati PRO.

Tutte le info sulla campagna abbonamenti le trovate CLICCANDO QUA