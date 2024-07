Aprirà giovedì 11 luglio alle ore 10.00 la campagna abbonamenti della Fiorentina. Come comunicato dai canali ufficiali viola in questi minuti. Di seguito tutte le info

"Il via alla stagione si avvicina e con essa l'emozione di tifare ancora una volta insieme. Giovedì 11 luglio dalle ore 10:00 si aprirà ufficialmente la Campagna Abbonamenti 24/25, inaugurando una settimana di prelazione esclusiva dedicata agli abbonati PRO della stagione 23/24.

Ricordiamo che, a causa delle misure straordinarie per i lavori di ristrutturazione imposte dal Comune di Firenze, non sarà possibile garantire la prelazione per tutti gli abbonati della scorsa stagione e che i posti disponibili per gli abbonamenti saranno limitati".

I settori non disponibili per la vendita sono:

- Tribuna Laterale A (TLA)

- Tribuna Esterna A (TEA)

- Maratona Centrale C (MAC)

- Distinti di Maratona B (MAB)

- Maratona A (MAA)

- Maratona Laterale 01 (MAL01)

- Parterre di Maratona Coperto 2/3 (PMC2/PMC3)

- Parterre di Maratona Scoperto 1/2/3 (PM1/PM2/PM3)

- Curva Fiesole

Coloro che nella stagione precedente erano abbonati in uno di questi settori sopra elencati dovranno scegliere una nuova posizione.

I PREZZI DELLE PRELAZIONI per ABBONATI PRO

Curva Ferrovia 278 €- Ridotto 249€- Under 14 167€

Part. Maratona Scoperto 575€- 517€- 340€

Part. Maratona Coperto 1016€-914€-594€

Maratona 450€-405€-254€

Distinti di Maratona 575€-517€-340€

Maratona Centrale 815€-733€-489€

Parterre Tribuna Laterale 479€-431€-278€

Parterre Tribuna 728€-431€-278€

Parterre Tribuna Centrale 1007€-906€-594€

Tribuna Esterna 393€-353€-225€

Tribuna Laterale 796€-716€-465€

Poltronissima 1198€-1078€-839€

Tribuna d'Onore 2061€-1855€

Tribuna Vip 2781€-2503€

PREZZI ABBONAMENTI ABBONATI PRO/EASY DAL 17/7

TRIBUNA VIP (TVA-TVB) € 2.900 € 2.610

TRIBUNA D'ONORE (TOA-TOB) € 2.150 € 1.935

MARATONA (MAF) € 470 € 423 € 265

PARTERRE DI MARATONA COPERTO (PMC 4-5) € 1.060 € 954 € 620

MARATONA CENTRALE (MAD) € 850 € 765 € 510

DISTINTI DI MARATONA (MAE) € 600 € 540 € 355

PARTERRE DI TRIBUNA (PT 3-7) € 760 € 685 € 445

PARTERRE DI TRIBUNA LATERALE (PT 2-8) € 500 € 450 € 290

TRIBUNA ESTERNA (TEB) € 410 € 369 € 235

PARTERRE DI TRIBUNA CENTRALE (PT 4-5-6) € 1.050 € 945 € 620

POLTRONISSIMA (PLA-PLB) € 1.250 € 1.125 € 875

TRIBUNA LATERALE (TLB) € 830 € 747 € 485

PARTERRE DI MARATONA SCOPERTO (PM 4-5-6) € 600 € 540 € 355

CURVA FERROVIA (Da S02 a S06 e da S08 a S10) € 290 € 260 € 175

PREZZI VENDITA LIBERA, DAL 26/7

PARTERRE DI MARATONA SCOPERTO (PM 4-5-6) € 696 € 626 € 420

CURVA FERROVIA (Da S02 a S06 e da S08 a S10) € 364 € 292 € 190

MARATONA (MAF) € 545 € 491 € 290

PARTERRE DI MARATONA COPERTO (PMC 4-5) € 1.230 € 1.107 € 685

MARATONA CENTRALE (MAD) € 986 € 887 € 575

DISTINTI DI MARATONA (MAE) € 696 € 626 € 400

PARTERRE DI TRIBUNA (PT 3-7) € 882 € 793 € 485

PARTERRE DI TRIBUNA LATERALE (PT 2-8) € 580 € 522 € 340

TRIBUNA ESTERNA (TEB) € 476 € 428 € 270

PARTERRE DI TRIBUNA CENTRALE (PT 4-5-6) € 1.218 € 1.096 € 685

POLTRONISSIMA (PLA-PLB) € 1.450 € 1.305 € 945

TRIBUNA LATERALE (TLB) € 963 € 867 €

TRIBUNA VIP (TVA-TVB) € 3.364 € 3.028

TRIBUNA D'ONORE (TOA-TOB) € 2.494 € 2.245

PRELAZIONE PRO (FASE 1)

Da giovedì 11 luglio alle ore 10:00 fino a mercoledì 17 luglio alle ore 12.00 durante la fase di PRELAZIONE PRO (FASE 1), gli abbonati PRO della scorsa stagione avranno la prelazione esclusiva. Gli abbonati il cui settore non è interessato dai lavori potranno rinnovare il loro posto o sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili.

Per coloro il cui settore è inaccessibile, sarà garantita una prelazione sul prezzo, permettendo loro di acquistare qualsiasi posto disponibile a prezzo di prelazione.

Gli abbonati UNDER 14 potranno esercitare la prelazione in questa fase se collegati ad un abbonato PRO della stagione 2023/24. Per rinnovare l’abbonamento sarà necessario recarsi presso il Fiorentina Point situato in Via dei Sette Santi 28r angolo Via Duprè, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.00 o contattarlo tramite e-mail [email protected]

PRELAZIONE PRO E EASY (FASE 2)

Dalle ore 15.00 di mercoledì17 luglio, le prelazioni non esercitate saranno liberate. In questa fase, tutti gli abbonati alla scorsa stagione (PRO e EASY) che non hanno ancora rinnovato, potranno acquistare un qualsiasi posto disponibile sempre al prezzo di prelazione. Questa opportunità sarà disponibile fino al 23 luglio alle 18.00 o fino ad esaurimento posti disponibili in abbonamento. In questa fase gli UNDER 14 potranno rinnovare l’abbonamento sia on-line con acquisto contestuale ad un abbonamento intero, che tramite il Fiorentina Point.

CAMBIO POSTO (FASE 3)

Nelle giornate di mercoledì 24 luglio e di giovedì 25 luglio, presso il Fiorentina Point situato in Via dei Sette Santi 28r angolo Via Duprè, dalle 09.30 alle 18.00, sarà possibile per coloro che hanno già sottoscritto l’abbonamento, cambiare posto all’interno del medesimo settore.

VENDITA LIBERA (FASE 4)

Da venerdì 26 luglio alle ore 10.00 si aprirà la fase di VENDITA LIBERA (FASE 4) attiva fino a lunedì 5 agosto o fino ad esaurimento posti disponibili in abbonamento. In questa fase gli UNDER 14 potranno sottoscrivere l’abbonamento sia on-line con acquisto contestuale ad un abbonamento intero, che tramite il Fiorentina Point.

Per gli abbonati storici rimane disponibile la riduzione ad hoc FEDELISSIMI: fino al 23 luglio coloro che hanno rinnovato ogni anno negli ultimi 10 anni (dalla stagione 14/15 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22) sarà applicato uno sconto riservato.

Riconfermate anche le tariffe per UNDER 14, UNDER 25 e OVER 70.

La campagna terminerà lunedì 5 agosto alle ore 18:00 o appena saranno terminati i posti disponibili in abbonamento.

L’ABBONAMENTO comprende 20 gare: tutte le partite casalinghe di Seria A e la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’abbonamento sarà CEDIBILE ad altra persona in possesso di InViola Gold o Premium per un massimo di 5 partite ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. La procedura di cessione è attiva anche per gli abbonamenti UNDER 14.

In caso di altre competizioni o mini-abbonamenti, nonché di eventi e match in programma al Viola Park, l’abbonamento garantisce l’accesso alla prima fase di prelazione per l’acquisto dei biglietti o mini-pack.

Tra i servizi offerti ai possessori di abbonamento, sarà inclusa la possibilità di RIVENDERE il proprio posto in caso non si possa assistere ad una o più partite. Se verrà esercitata l’opzione di rivendita, il ricavo dalla vendita sarà diviso al 50% tra l’abbonato e la Fiorentina e sarà spendibile su altri prodotti di biglietteria. La procedura di rivendita non è attiva per gli abbonamenti UNDER 14.

L’abbonato beneficerà anche di PUNTI INVIOLA per partecipare alla raccolta punti. Attraverso il circuito PayPal, per chi acquista online sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in 3 rate a tasso zero.

RIEPILOGO FASI DI VENDITA

FASE 1: PRELAZIONE PRO: 11 luglio 10:00 – 17 luglio 12.00

FASE 2: PRELAZIONE PRO E EASY: 17 luglio 15:00 – 23 luglio 18:00

FASE 3: CAMBIO POSTO: 24 luglio 09:30 – 25 luglio 18:00

FASE 4: VENDITA LIBERA: 26 luglio 10:00 – 5 agosto 18:00

RIEPILOGO RIDUZIONI

FEDELISSIMI – sconto per gli abbonati da 10 anni consecutivi ovvero dalla stagione 14/15 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22.

UNDER 14 – sconto per i nati dal 01/01/2011; l’abbonamento dovrà essere associato ad un abbonamento a tariffa “Intero”.

UNDER 25 – sconto per i nati dal 1/1/2000.

OVER 70 – sconto per i nati fino al 31/12/1954.