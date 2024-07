Stadio Franchi: Va in scena un importante incontro. Fiorentina irritata per non aver potuto ancora far partire campagna abbonamenti

Nella giornata di giovedì andrà in scena un incontro tra i tecnici del Comune di Firenze, la Prefettura e la Questura. All’ordine del giorno lo spinoso tema del settore ospiti dello stadio Franchi che è in via di rifacimento. Lo si legge su La Nazione.

Per inciso, lo spazio per i tifosi delle altre squadre non potrà rimanere dove è attualmente situato. Su questo le parti in causa non sembrano avere dubbi.

Fiorentina irritata

La Fiorentina nel frattempo resta in una fase d’attesa, ed è irritata, si legge ancora sul giornale cittadino, per non aver ancora potuto lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione.

Settore ospiti: deroghe in Italia ma in Europa…

Giovedì sarà reso noto anche il numero che il Franchi sarà tenuto a dedicare ai supporter avversari (il 5% della capienza totale). In passato ci sono state alcune deroghe per motivi di sicurezza e ordine pubblico e per quanto riguarda la Serie A qualche strappo si può anche ottenere. Discorso totalmente diverso per le partite europee, nelle quali ci si dovrà attenere alla percentuale indicata.