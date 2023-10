Gasperini: "La Fiorentina reggerà il ritmo, ha un valore aggiunto in Italiano. Con i tifosi mai avuto problemi, con quelli al Franchi..."

A La Gazzetta dello Sport ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta , che è intervenuto con alcune battute anche sulla stagione della Fiorentina e sul rapporto che c'è con i tifosi viola. Queste le sue parole: "Se la Fiorentina reggerà questo ritmo? Sì, perché ha un gioco sempre collaudato e rosa. Loro e il Bologna hanno un valore aggiunto nell’allenatore.

Mai avuto problemi con i tifosi. Con Fiorentina e Lazio, tutto è nato da episodi di campo:, per rigori dati o non dati. In questi anni l’Atalanta ha dato molto fastidio e ha subito decisioni inspiegabili. Io ci ho messo semplicemente la faccia per difenderla. Un presidente che in Italia e in Europa contava parecchio, non quello del Borgorosso, si chiedeva pubblicamente se l’Atalanta avesse diritto alla Champions League, meritata sul campo. Grazie a Dio, da un anno e mezzo le cose vanno meglio".