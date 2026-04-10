L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il Crystal Palace è una squadra normale, non ha quasi nulla di quello che aveva l'anno scorso sia come ritmo sia come qualità dei calciatori. La Fiorentina ha provato a fare qualcosa nei primi minuti di entrambi i tempi, ma per il resto è stata deludente. Io mi chiedo una cosa: andiamo a giocare a Londra, in un campo internazionale, una partita fondamentale per andare avanti in una coppa che avresti potuto tranquillamente vincere, e ti presenti in queste condizioni? Hai un dirigente come Paratici, con delle idee innovative e un curriculum internazionale, e butti al vento così l'opportunità di conquistare l'accesso all'Europa League? Stiamo assistendo a qualcosa di inspiegabile, a partire dal fatto che un allenatore non riesca a trasmettere la minima verve a un gruppo di calciatori che non riesce a fare due passaggi di fila. Abbiamo preso tre gol, potevano essere quattro, e usciremo dalla Conference League con l'impressione d'aver sprecato l'ennesima occasione per fare un passo in avanti”.

“La Fiorentina non ha mai l'atteggiamento”

Poi ha aggiunto: “Perché a Bologna abbiamo visto una squadra avvelenata? Perché era appena morto Commisso. Non si può pensare di trovare gli stimoli solo se ci sono dei motivi precisi, in quel caso un evento drammatico. Il calcio non è solo valori, altrimenti vincerebbero sempre le squadre più forti. Nel calcio l'atteggiamento fa la differenza e la Fiorentina non ce l'ha mai. Il più grande fallimento di Pradè è stato quello di acquistare solo calciatori di grande valore umano, ma che in campo non avevano la garra necessaria, oltre a non avere la qualità in molti casi. A vedere una partita del Porto o squadre del genere, si capisce proprio che fanno un altro sport sotto questo punto di vista”.