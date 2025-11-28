Vitale: "Serve qualcuno che parli per Commisso, anche sua moglie va bene. Non questi che ci sono ora alla Fiorentina"

Pino Vitale, dirigente sportivo e uomo di calcio, ha parlato a Lady Radio commentando l'attuale situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta, l'ultima contro l'AEK Atene in Conference.

Società assente

“Adesso la società è assente e avremmo bisogno di un colpo del presidente Commisso. Se non sta bene dovrebbe parlare qualcuno al posto suo o per lui. Ma non questi che ci sono ora a Firenze, ormai la gente non li stima più. Serve gente di più sostanziosa, anche sua moglie va bene. Qualcuno che dia forza”.

Sulle parole di Dzeko

“La squadra è triste, l'ho visto dopo il gol annullato a Ranieri. Era quasi rassegnazione. Dzeko? Il suo è più una richiesta di aiuto. Voglio essere fiducioso, credo che ne verremo fuori perché siamo superiori a 7-8 squadre che lottano per la salvezza. Vanoli si è sgolato, ma deve trovare un modo per scuotere la squadra mentalmente. Non posso pensare che la Fiorentina sia quella di ieri sera”.