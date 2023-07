La Nazione: Sogno rivincita

In prima pagina sul QS de La Nazione troviamo: "Conference sì, rivincita viola". A pagina 2: "Viola, profumo d'Europa. Ore 19, urlo Conference: Firenze sogna la rivincita, sarà una stagione record" e Rock 'n' Gol: "Igor, che plusvalenza: il gran colpo di Danie'. Koko? Non snobbatelo".

A pagina 3: Restyling a centrocampo, offerta per Dominguez. Preso il baby Infantino". In basso gli identikit di Dominguez e Sutalo: "Il giocatore che vuole Italiano, ma c'è l'ostacolo Fenerbahce" e "Josip, Firenze soluzione gradita. Ora ci sono spazi per trattare".