L'ultimo acquisto della Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia, ha espresso le sue prime parole da giocatore viola, attraverso i canali ufficiali del club.

“Sensazioni ottime”

“Le prime sensazioni sono ottime - ha detto - non sto a dire quanto sia magnifico questo posto: è un luogo unico dove poter lavorare. Le premesse sono ottime, io sono qua a disposizione e ce la metterò tutta quando scenderò in campo. Ho già incontrato il mister e i miei nuovi compagni, non vedo l'ora di poter scendere in campo domani".

“La concorrenza fa parte del gioco, sono pronto”

Un pensiero anche sui compagni: “La grande concorrenza fa parte del gioco, ed è normale che sia cosi. ognuno ha le sue caratteristiche ed io cercherò di far valere le mie: non vedo l'ora di iniziare. I gol su punizione? E' un fondamentale che alleno da sempre e sul quale lavoro continuamente. E' una cosa che mi è sempre piaciuta sin da piccolo, e cercherò di confermarmi anche quest'anno”.

“Tra me e Kean c'è una fratellanza diversa dalle altre”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Con lui ho un'amicizia che va avanti ormai da tanto tempo.Siamo insieme da quando abbiamo 8 anni, abbiamo semre giocato insieme: ci unisce una fratelanza diversa dalle altre. Sono veramente contento di riunirmi con lui, oltre che del fatto che lui qui si sia trovato molto bene. Cercherò di seguire le sue orme. Ci siamo sentiti in questi giorni, non vedo l'ora di vederlo”.