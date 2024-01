Longhi: "Beltran non mi convince, fossi la Fiorentina prenderei Belotti. Lo stadio non è un problema soltanto di Firenze"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole.

‘Beltran non è il bomber ideale, Belotti può fare al caso di Italiano’

“La Fiorentina in questo momento è già in zona Champions, e non capisco dove nascano i problemi dei tifosi viola. Sinceramente, se devo dire la verità, io non stravedo per Beltran, non mi da l’idea di essere il bomber ideale che possa risolvere tutti i problemi di questa squadra. La Fiorentina gioca spesso molto bene, ma ultimamente ha molti problemi a finalizzare le azioni. Nelle ultime ore ho sentito parlare di una possibile idea Belotti, che potrebbe rientrare all’interno di uno scambio con la Roma. Credo che un centravanti di peso del genere potrebbe portare nuova linfa offensiva alla squadra di Vincenzo Italiano. Sono convinto che il Gallo potrebbe migliorare di tanto il potenziale offensivo dei viola”.

‘Se la Fiorentina partecipasse alla Champions le servirebbe stadio adeguato'

Ha poi concluso parlando del tema stadio: “Lo stadio è un problemone, creato da una molteplicità di problemi che si sommano l’un l’altro. A Firenze hanno sotto gli occhi le ultime vicissitudini, ormai si è capito che la situazione adesso è veramente complicata. La questione per non è soltanto fiorentina, città che vai complicazioni che trovi. Nei giorni scorsi anche il Sindaco di Milano Sala, parlando di San Siro, ha espresso la possibilità di ristrutturare lo Stadio Meazza. Dopo 5 anni in cui si è parlato e lavorato per realizzare un nuovo impianto, si decide di ripartire da capo? Il problema degli stadi è un problema di tutti. E’ chiaro che se la Fiorentina dovesse partecipare alla prossima edizione della Champions avrà bisogno di uno stadio adeguato e più grande rispetto alle soluzioni sul piatto in questo momento”.