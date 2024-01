Calamai: "Possibile scambio Ikone-Belotti con la Roma. Operazione Rodriguez in chiusura, i dettagli"

Il commento di Calamai

Attraverso i propri canali social il giornalista Luca Calamai ha analizzato i movimenti di mercato della Fiorentina, con uno squadro particolare agli esterni d'attacco.

Un messicano in arrivo, attenti al futuro di Ikone

“La Fiorentina ha proposto un contratto da quattro anni a Rodriguez. Ci sono voci di uno scambio di prestiti Ikone-Belotti ma la Roma frena”.

Se per quanto riguarda l'esterno del Club America la sensazione è che nelle prossime ore si possa chiudere, visto anche l'accordo trovato da Fiorentina ed entourage del giocatore, il futuro di Ikone adesso potrebbe realmente svilupparsi altrove. Per ora si tratta soltanto di voci, ma è ormai chiaro che tra ACF e Jorko sia cambiato qualcosa nelle ultime settimane e l'errore dagli undici metri contro il Napoli in Supercoppa non abbia facilitato la situazione.