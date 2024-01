Zeman vuole un ex prospetto del settore giovanile della Fiorentina, ma occhio alla concorrenza di Marchionni

Spalluto può cambiare ancora maglia

Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di un ex attaccante del settore giovanile della Fiorentina che, nell’ultima settimana di calciomercato invernale, è diventato l’obiettivo di mercato di molte squadre di Serie C. Stiamo parlando del centravanti del Monopoli Samuel Spalluto. Nonostante le 19 presenze con la maglia del club pugliese, il classe 2001 non è riuscito ad andare a segno e per questo potrebbe andarsene dopo appena 6 mesi dal suo arrivo.

Sull'attaccante non c'è solo Zeman

Secondo quanto riportato da TuttoC Spalluto sarebbe stato opzionato dal Pescara di Zdenek Zeman. In attesa di capire l’entità esatta dell’infortunio di bomber Vigiani, gli abruzzesi non stanno a guardare e avrebbero individuato nell’ex viola il profilo adatto per rincorrere la promozione in Serie B. I biancazzurri avrebbero chiesto ai pugliesi di “bloccare” il giocatore per un paio di giorni. Su di lui anche il Potenza dell’altro ex viola Marchionni, che lo ha gia allenato a Novara, e avrebbe dato il consenso al suo arrivo.