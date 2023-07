Nuovo nome per l'attacco della Fiorentina: si tratta di Lucas Beltran, attaccante 22enne del River Plate già certo del titolo di campione d'Argentina. Tra voci che sottolineano frequenti contatti nelle ultime ore e alcuni media sudamericani che smentiscono la trattativa, la realtà è che il club viola ha manifestato il suo interesse. Inoltre, Burdisso ha osservato di recente il ragazzo, in una partita dei Millonarios a giugno, come riporta TyC Sports.

La Fiorentina, tuttavia, sembra avere solo un modo per concretizzare il suo interesse per l'attaccante. Su Beltran pende una clausola da circa 20 milioni di euro (tra l'altro la stessa cifra di Julian Alvarez) e il River Plate non vuole fare sconti, viste anche le necessità economiche. Attenzione all'Atletico Madrid, che parte da una posizione di vantaggio sul classe 2001.

C'è concorrenza (e pure di prestigio) anche per un altro obiettivo di mercato viola come il centrale difensivo Josip Sutalo. Tuttavia, la forte volontà della Fiorentina alimenta la speranza. Intanto, il club gigliato ha presentato la sua prima offerta: 12 milioni di euro, una cifra inferiore al valore di mercato del classe 2000 (18 milioni), nonché circa la metà di quanto chiede la Dinamo Zagabria, che infatti ha rifiutato. Si attendono sviluppi e risposte anche da Napoli e Lipsia, interessate al difensore.

Intanto, per quanto riguarda la porta, Falcone non è più nella lista: l'estremo difensore della Sampdoria torna a Lecce. In Italia, i profili più seguiti dalla Fiorentina rimangono Audero e Montipò; tra gli stranieri, spiccano Grabara e Christensen. Oggi è anche il giorno dell'ufficialità di Igor al Brighton, arrivata nel pomeriggio.