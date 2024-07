Nzola non parte per l'Inghilterra... Ma per la Francia: ecco perché

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, non ci sarà M'Bala Nzola tra i convocati di mister Palladino per la tournée che porterà la Fiorentina in Inghilterra fino a fine mese. Il giocatore franco-angolano non si è mai allenato con i compagni in questa prima parte di ritiro e sta aspettando solo la cessione.

Il quotidiano sottolinea come l'attaccante attualmente non sia più a Firenze, ma è volato in Francia per motivi personali. Uno Nzola sempre più lontano dalla Fiorentina. In tutti i sensi.