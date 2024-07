Non si sblocca la cessione di Pierozzi al Palermo. Manca ancora l'ok della Fiorentina e adesso i rosanero...

Per due trattative chiuse dal Palermo (Blin e Valentin Gomez) ce n'è invece una che non si sblocca. Manca ancora l'ok per il trasferimento di Niccolò Pierozzi in rosanero dalla Fiorentina, con il sì definitivo che non è ancora arrivato.

Come riporta il Giornale di Sicilia, adesso il Palermo, nonostante guardi ancora con fiducia alla conclusione dell'affare, inizia a riflettere sulla possibilità di virare su altri obiettivi.