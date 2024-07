Per Brekalo c'è una neopromossa in vantaggio

Josip Brekalo è alla ricerca di una nuova avventura dopo i mesi in prestito all'Hajduk Spalato nella sua Croazia. L'attaccante viola, legato ancora a due anni di contratto alla Fiorentina, è cercato sia dal Genoa che dal Parma, con un interessamento arrivato anche dal Monza più defilato.

Al momento, sembra essere il Parma in vantaggio per l'esterno croato, che potrebbe così continuare la sua carriera in Emilia. Da capire con quale formula potrebbe lasciare Firenze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.