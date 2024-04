Chi si rivede: tre mesi dopo ecco nuovamente Christensen. Il danese a caccia del primo clean sheet in Serie A

Un infortunio al menisco l'ha tenuto fuori da febbraio fino a poche settimane fa: ora Oliver Christensen è pronto a tornare protagonista anche sul campo. Per il danese appena due apparizioni fin qui in campionato, con sei gol subiti tra Lecce e Inter. In Coppa Italia invece passaggi del turno con Parma e Bologna, pur senza parare alcun rigore e oggi a Salerno dovrebbe toccare nuovamente a lui: l'ex Hertha va a caccia del primo clean sheet in Serie A.