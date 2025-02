Un titolarissimo di Inzaghi va verso il forfait: non ha smaltito la febbre di giovedì e si è allenato a parte

Sembrava aver smaltito i problemi di salute, e invece si va verso il forfait per un titolarissimo dell'Inter. Le ultime notizie dalla Pinetina, come riportate da Calciomercato.com, darebbero infatti come molto improbabile la presenza di Federico Dimarco per la sfida di domani sera del Meazza contro la Fiorentina.

Il laterale sinistro, già febbricitante giovedì sera, ha preso parte alla gara del Franchi subentrando nei minuti finali (e regalando il 3-0 a Kean con un retropassaggio suicida): Dimarco parrebbe non aver smaltito i problemi e anche oggi si è allenato a parte, con Inzaghi che dovrà virare verso uno tra Carlos Augusto e Zalewski per la corsia di sinistra. Tra i lati positivi, però, l'allenatore nerazzurro ritrova Correa, che si è allenato in gruppo e che ci sarà lunedì sera.