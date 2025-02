L'allenatore Pasquale Marino ha commentato così la sfida di lunedì tra Inter e Fiorentina, tornando anche sul mercato invernale delle due. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com

“Lunedì c'è Inter-Fiorentina: nonostante i viola abbiano stra-vinto giovedì, sono convinto che vedremo un'Inter diversa, più affamata, a caccia del riscatto dopo la brutta prestazione di giovedì. I nerazzurri hanno sicuramente la forza necessaria per reagire. Tuttavia, complimenti alla Fiorentina che, assieme al Milan, per me ha fatto il miglior mercato invernale, andando a prendere calciatori importanti”