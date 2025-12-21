La Fiorentina Femminile con una super Bettineschi vince ai rigori negli ottavi di Coppa. Ecco chi sfideranno ora le viola

La Fiorentina Femminile chiude il 2025 superando il Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita, combattuta fino all'ultimo, si è decisa ai calci di rigore dopo un 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. Mister Pinones Arce ha optato per un leggero turnover, con il debutto stagionale di Giorgia Bettineschi e Filangeri come capitano.

Pari con gol ai temi regolamentari

Le viola sono andate in vantaggio con un gol di Tryggvadottir al 36’; poi il Bologna ha pareggiato all’83’ con Fracaros, portando la sfida ai supplementari. Nonostante un’occasione di Severini con pallone spedito sulla traversa, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare.

E ai rigori…

Ai rigori Bettineschi ha parato il primo tiro del Bologna e poi, dopo una serie di tiri perfetti, ha neutralizzato un altro penalty decisivo. Orsi ha segnato il rigore della vittoria, permettendo alla Fiorentina di accedere ai quarti, dove affronterà l’Inter.