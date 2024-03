Aquilani: "Barone per me era come un familiare. Fiorentina? Ora penso solo al Pisa"

L'allenatore del Pisa Alberto Aquilani ha parlato, in vista della sfida contro il Palermo, della scomparsa di Joe Barone: “Avevamo un rapporto che andava oltre il calcio, si era creato un legame forte. La notizia mi ha devastato, è stato come perdere uno di famiglia. L'ho stimato come uomo e continuerò a farlo, sono vicino alla sua famiglia”.

“Fiorentina? Ora c'è solo il Pisa”

Poi Aquilani ha commentato le voci che lo vedrebbero sulla panchina della Fiorentina: “In questo momento devo e voglio concentrarmi solo sul Pisa. Sono qui con tutto me stesso, il mio focus è su questa società e sul campionato di Serie B. Ho a cuore questa maglia e voglio concludere la stagione nel migliore dei modi”.