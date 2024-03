L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro il Milan: “Sono stati giorni particolari e difficili, ma dobbiamo subito ripartire e onorare Joe mettendo in campo i suoi valori: passione, amore, attaccamento per questa città e per questi colori. Dobbiamo farlo per lui, per la sua famiglia e per il presidente; abbiamo perso un padre, ora serve andare forte in tutte le partite come avrebbe voluto lui”.

“Vogliamo ripartire con una vittoria”

“Il Milan arriva da un grande momento - ha aggiunto Italiano - ma questa sosta ci ha dato la possibilità di recuperare calciatori infortunati da tanto tempo. I Nazionali sono tornati tutti, sappiamo che è una partita difficile ma la giochiamo in casa e abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo. Conquistare i tre punti è sempre importante, così come fare la prestazione ed entrare in campo convinti delle nostre potenzialità".

“Squadra in crescita. Ora restiamo uniti”

Infine Italiano ha parlato della condizione dei Nazionali: “I ragazzi stanno bene, in generale veniamo da un periodo di buoni risultati e ottime prestazioni. Vedo la squadra in crescita, nei prossimi mesi possiamo fare bene ed emergerà il lavoro di tutto l'anno. Franchi sold out? La cornice sarà particolare, sono convinto che tutto lo stadio ci darà la spinta per ottenere il massimo. Da qui alla fine sarà importante essere tutti uniti per fare qualcosa di straordinario".