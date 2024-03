"Italiano ha imparato dai suoi errori, avrà una bella carriera. La Fiorentina può fare un grande finale di stagione"

L'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a Radio Bruno Toscana partendo da un amarcord contro il Milan: “Ci fu un anno in cui lo battemmo segnando quattro gol: Rui Costa, Nuno Gomes, Enrico Chiesa… bei tempi, una partita perfetta. Terim era una persona schietta, che non le mandava di certo a dire. Un allenatore preparato e coerente, non è un caso che poi sia andato proprio al Milan”.

Italiano avrà una grande carriera

Poi Cosi ha aggiunto: “La Fiorentina di oggi la vedo in difficoltà sotto alcuni aspetti, ma resto ottimista per il finale di campionato. La squadra sa cosa fare, Italiano sta imparando dagli errori che ha commesso in passato. E' un bravo allenatore, per me avrà una bella carriera grazie alle sue idee innovative”.