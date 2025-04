Quattro alla meta: L'obiettivo personale di Gosens. Ma l'entourage del giocatore è tranquillo perché la Fiorentina...

Robin Gosens è vicinissimo al suo personale riscatto. L'obbligo da parte della Fiorentina si attiva al conseguimento del 60% delle presenze stagionali da quando ha firmato: gliene mancano quattro per festeggiare la conferma. Tutte da almeno 45 minuti, motivo per cui quella di tre giorni fa non conta.

Obiettivo realizzabile

Da qui a fine stagione restano come minimo otto partite (nove se i viola si qualificheranno alla finale di Conference), un obiettivo più che realizzabile.

Entourage tranquillo

Comunque, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, l'entourage del giocatore è tranquillo a prescindere dalla formula, perché la Fiorentina lo riscatterà in ogni caso. È solo una formalità.