Stadio Franchi, il cantiere si allarga e ne fanno le spese 24 alberi. La necessità di questi abbattimenti

Si va verso l’allargamento dell’area di cantiere esterna allo stadio Franchi. Un passaggio questo che comporta l’abbattimento di 24 alberi.

Programma

L'abbattimento, scrive stamani il Corriere Fiorentino, emerge chiaramente dai documenti allegati alla variante e relativo cronoprogramma recentemente approvati. Il prossimo gennaio l’area di cantiere si estenderà verso il mercato rionale, il marzo successivo in viale Fanti (e non si esclude la chiusura di un tratto di strada) e a giugno si amplierà ulteriormente in piazzale Campioni del ‘56.

Perché questi abbattimenti?

Gli abbattimenti sono necessari per poter assemblare gli elementi prefabbricati della nuova Fiesole e della copertura, ma anche per effettuare altre lavorazioni. Da Palazzo Vecchio, nel frattempo, assicurano che le alberature abbattute saranno poi sostituite.