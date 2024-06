La gran differenza che possono fare Kouame e Gonzalez anche sul mercato: la Fiorentina rimane con le antenne dritte

Nessun incedibile e questa è la regola generale che vale un po' per tutti i giocatori e club. In tal senso una gran bella differenza per le casse della Fiorentina la potrebbero fare Nico Gonzalez e Kouame: chiaro che in caso di addii da parte loro, servirebbe un bel ricarico nel reparto esterni ma a disposizione ci sarebbe anche un bel budget. La società viola insomma tiene le antenne dritte, in caso di offerte onerose che potrebbero cambiare gli scenari del mercato.