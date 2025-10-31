Tra la sconfitta con il Napoli e il match di domenica contro la Fiorentina, il direttore sportivo del Lecce nonché ex viola Pantaleo Corvino ha parlato a Stile TV: “Resta l'amarezza per il risultato della gara col Napoli, ma anche una prestazione importante contro una squadra fortissima. La crescita di una squadra passa anche da momenti come questi, dobbiamo crescere e imparare a soffrire per raggiungere i nostri obiettivi".

“Tiago Gabriel diventerà un pezzo pregiato”

Poi ha aggiunto: “Siamo una delle squadre più giovani del campionato e quindi può capitare che un ragazzo sbagli, come successo a Camarda in occasione del rigore. Anche per lui sarà stato un momento di crescita, in cui comunque ha dimostrato la personalità di prendere quel pallone e tirare. Tra i tanti giovani che abbiamo c'è anche Tiago Gabriel, un classe 2004 che sono sicurò diventerà un pezzo pregiato del mercato internazionale”.