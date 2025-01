L'Empoli ha preso Gudmundsson! No, non Albert ma Jón Breki. Si tratta di un centrocampista islandese appena sedicenne che arriva dal KFA Austfjarda, club di terza categoria locale nel quale era in prestito.

Il giocatore è stato nel mirino del club toscano sin dallo scorso autunno e adesso è approdato al club toscano in prestito dall'ÍA Akranes. Un altro Gudmundsson nel calcio toscano!