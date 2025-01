Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato alcuni importanti aggiornamenti di mercato di casa Fiorentina, che riguardano da vicino Jonathan Ikone, ma non solo.

"Jonathan Ikoné non è intoccabile in casa Fiorentina e questo lo sappiamo, ma stavolta davvero può lasciare il club. Ci sono stati sondaggi dalla Serie A (Bologna e Como), dalla Francia, ma la vera proposta nelle ultime ore è arrivata dalla MLS con i Chicago Fire che hanno presentato una mega offerta all’esterno e che sono pronti ad accontentare la Fiorentina. Questa è la grande differenza, i club italiani avrebbero voluto prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto. Adesso l’ultima parola a Ikoné, la Fiorentina ha completamente aperto le porte.

“Il sogno per l’attacco resta sempre Luiz Henrique, stella del Botafogo, ma resta una soluzione complicata anche se il club continuerà a lavorarci. Piace Dennis Man del Parma a patto che la valutazione non tocchi o superi i 15 milioni, tuttavia possono esserci altre idee”.