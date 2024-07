Bocci: "Nonostante le ultime stagioni non cederei Milenkovic, e la cosa vale anche per Gonzalez. Come poter migliorarsi vendendo i migliori?"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha potuto analizzare la situazione attuale in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Nonostante l’ultima pessima stagione io considero Milenkovic il difensore migliore della Fiorentina. Quindi se cedi il tuo miglior difensore, poi mi devi dire chi prendi al suo posto. Alla luce delle ultime stagioni stride un po il fatto che il serbo guadagni queste cifre, ma tutti sappiamo il motivo di questo: c’è stato un momento, in cui i viola avevano necessita di tenerlo, in cui ha dovuto cedere a tutte le sue richieste. Secondo me oggi la strada piu giusta è capire se il giocatore è felice di legarsi a vita a Firenze, e magari aumentargli di un anno il contratto cercando di abbassargli l’ingaggio. Ma questi restano discorsi perche magari lui è il primo a voler andare via. Prima di cedere Milenkovic io però ci penserei due volte. Non è certo Valentini il profilo che può sostituirlo, anche perche i viola dovrebbero trattare con il Boca per farlo arrivare subito. Se va via Milenkovic oltre a Valentini, che quindi dovrebbe arrivare subito, la Fiorentina ha bisogno di ulteriore giocatore”.

“Negli ultimi anni ha fatto male, ma ricordiamoci qual è il vero Milenkovic”

Ha poi continuato parlando del mercato: "La Fiorentina, come altre squadre di Serie A, è molto indietro. I viola però sono piu indietro perche non ha il centrocampo, e se va via Milenkovic deve rivoluzionare anche la difesa. La dirigenza ha parlato di ambizione, e l’ambizione è tale se hai una squadra piu forte rispetto all’ultima stagione. Se la Fiorentina crede di vendere Milenkovic e diventare piu forti, bisogna vedere cosa succederà: magari il sostituto designato arriva qui e fa meglio. Sicuramente cediamo un giocatore che non ha fatto bene, ma che fino a due anni fa era nei piani di Inter e Juventus. Poi ha vissuto un grande momento di difficolta, può essere anche che sia stato influenzato dal modo di giocare di Italiano. Magari è stato il ragazzo stesso a dire di non voler piu restare alla Fiorentina, non so che strascichi hanno lasciato nella testa dei giocatori le tre finali perse”.

“Gonzalez è il migliore della Fiorentina, perchè privarsene?”

Ha poi concluso parlando di Nico Gonzalez: “Partiamo dal concetto di competitività: a Fiorentina ha un solo giocatore in grado di fare la differenza: e si chiama Nico Gonzalez. Nonostante tutti i suoi problemi è l’unico che può svoltare la partita con le sue giocate, almeno per ora. Se lo vendi e compri Colpani e Gudmundsson ti dico bravo. Se lo vendi e prendi Zaniolo fai un passo indietro. Chi prenderei? Gudmundsson. Piuttosto inserirei due giovani in più e mi prenderei un rischio al fine di farlo arrivare. Meglio tenere un Bianco, un Lucchesi o un Comuzzo in più e non prendere altri in quei reparti piuttosto che non far arrivare un giocatore importante come Gudmundsson".