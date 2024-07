L'Italia di Corradi soffre ma rimonta la Norvegia e inizia al meglio l'Europeo. Pafundi regala spettacolo, buon ingresso del viola Harder

Dopo un inizio molto a rilento l'Italia Under 19 di mister Bernardo Corradi debutta positivamente all'Europeo di categoria contro la Norvegia in Irlanda del Nord. L'Italia vince 2-1 in rimonta dopo 94' molto combattuti, ottenendo i primi 3 punti della manifestazione. Nel gruppo degli Azzurrini c'è il centrocampista della Fiorentina Jonas Harder, che è subentrato al minuto 73' al posto di capitan Lipani, giocatore del Sassuolo.

Inizio difficile, poi la reazione dell'Italia

L'Italia va sotto al 35', la Norvegia segna con Braut, sfruttando due leggerezze azzurre con Di Maggio e Bartesaghi, troppo tenui nei rispettivi contrasti, che permettono all'attaccante di girarsi e tirare in porta, tutt'altro che perfetto Marin ed è vantaggio scandinavo. Il pari azzurro arriva al 44': Pafundi si accende e con un tacco smarcante favoloso libera Di Maggio che salta secco con rabbia e qualità l’avversario diretto, per poi sparare un destro a giro perfetto all’angolino dal limite dell’area, è 1-1.

Harder entra e si fa notare

La ripresa vede gli Azzurrini iniziare a spron battuto, al 47’ traversa incredibile di Di Maggio dai 30 metri, quindi al 48’ incrocio dei pali di Pafundi dal limite, grazie ad un mancino fantastico su scarico da corner di Di Maggio. L'Italia passa avanti al 52’ con Zeroli, che di testa sul chirurgico corner di Pafundi infila il portiere norvegese Borsheim. Al 73’ Harder entra al posto di Lipani con la maglia numero 15, ed offre 17 minuti più recupero di grande sostanza, nei quali rimedia anche un giallo per un fallo in netto ritardo. L'Italia va vicina a più ripresa al 3-1 rischiando solo una volta all'80' quando la Norvegia va al tiro sfiorando il gol con Granaas.

Il viola Harder ammonito dal direttore di gara