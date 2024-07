La Reggiana continua a guardare in casa Fiorentina: chiesti in prestito due giovani difensori

Come riporta il Corriere dello Sport, la Reggiana continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare la propria rosa. La società di Reggio Emilia ha chiesto in prestito al club viola i due giovani centrali Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo.

Dopo il prestito di Bianco la scorsa stagione, potrebbe dunque continuare la collaborazione tra le due squadre, che venerdì si sfideranno in amichevole al Viola Park e sarà un'occasione per parlare anche di mercato.