L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Viola è ripartita da come aveva finito, da quella finale persa immeritatamente in Conference League. Poi è arrivato il Viola Park, è stato confermato un grande mister come Italiano, così come tutta la squadra aggiungendo due acquisti. Quando dai continuità al tuo lavoro, i risultati arrivano. Non è un caso, anzi, è la normalità”.

Sui problemi in attacco: “Il gruppo è forte con giocatori consapevoli. Questo significa giocare a calcio di squadra: se mancano i gol degli attaccanti, arrivano gli altri giocatori a incidere ed emergono gli elementi di classe come Bonaventura. Questo è essere squadra. Italiano lavora molto sui concetti”.

Su Beltran: “Gli manca un po' di fiducia in sé stesso. Con tempo e lavoro, sistemerà la sua insicurezza. I tifosi devono sopportarlo, ma i ragazzi che hanno grandi qualità tecniche vanno attesi. Farà bene, così come confido in Nzola”.